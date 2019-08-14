РИАМО - 14 авг. В Балашихе определили победителя конкурса на проектирование детского сада на 80 мест, который планируют открыть в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Контракт на выполнение работ заключили с ООО «Центрградпроект». Помимо групповых ячеек, подрядчик должен будет спроектировать спортивный и актовый залы, медицинский кабинет, пищеблок, а также административные, технические и вспомогательные помещения.

«На прилегающей территории появятся теневые навесы и детские игровые площадки. Предусмотрены работы по озеленению. Особое внимание в ходе проектирования будет уделено удобству передвижения, комфортности и безопасности образовательного учреждения», — сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Проектирование и строительство объекта проведут рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и профинансируют за счет средств федерального, областного и муниципального бюджетов.

Новый детский сад появится на улице Твардовского, вблизи дома №26.