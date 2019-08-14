РИАМО – 14 авг. Полицейские в Пушкинском городском округе задержали подозреваемого в краже золотых часов, им оказался 26-летний мигрант, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Ранее в полицию обратился местный житель с заявлением о краже двух пар золотых часов. Сумма ущерба составила 160 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 26-летний житель одной из республик ближнего зарубежья», – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.