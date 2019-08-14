РИАМО - 14 авг. Проект реконструкции Детского музыкального театра юного актера в Басманном районе Москвы отправили на доработку по итогам обсуждения на заседании городского архитектурного совета, передает в среду корреспондент РИАМО.

«Мы не отклонили (проект - ред.) и согласились, что вариант интересный, авторы поработают еще. Предложили развить тему театральности, поискать детали. Предложения носят характер доработки, а не переделки», – сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Здание театра расположено на улице Макаренко, дом 4, строение 1.

Ранее на официальном сайте мэра Москвы сообщалось, что в обновленном здании будет создано несколько комплексов. В технологическом комплексе планируют оборудовать театральный зал для проведения спектаклей и концертов, в зрительском – зрительный зал на 248 мест, вестибюль, гардероб, кассы и фойе.

Гримерные, мастерские, костюмерные и кабинеты технических специалистов будут находиться в постановочно-производственном комплексе. В учебно-репетиционном разместятся классы для пения, репетиционные залы, учительская и раздевалки для учащихся. Также в здании обустроят медпункт для оказания первой медицинской помощи и бар для зрителей.

Внешний вид фасада театра будет не тронут, так как здание имеет историческую ценность.

Всего в Москве насчитывается 250 театров. Из них 14 – федеральных, 82 – городских, 154 – частных и коммерческих.