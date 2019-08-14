РИАМО - 14 авг. По Кольцевой линии Московского метрополитена запустили тематический поезд, посвященный выставке «Щукин. Биография коллекции», которая проходит в Пушкинском музее до 15 сентября, передает в среду корреспондент РИАМО.

«В самом поезде представлены копии картин из собрания известного коллекционера Щукина. Для нас это потрясающая возможность показать москвичам выставку, не приходя в Пушкинский музей, но, конечно, мы ждем всех в Пушкинском музее. . Минимум 15 тысяч человек (в день – ред.) смогут увидеть уникальные произведения искусства. Поезд будет проходить по Кольцевой линии до 1 февраля, соответственно, за полгода таких пассажиров будет порядка 3 миллионов», - сказала журналистам начальник службы внешних связей Московского метрополитена Юлия Дорохина.

По ее словам, это 14-й тематический поезд в московском метро и восьмой по счету в этом году.

«Сегодняшнее событие - наш общий семейный праздник. . В метро теперь будет ходить поезд, наполненный образами. Мы сможем увидеть их каждое утро, садясь в этот поезд. Этот поезд будет ходить на протяжении полугода», - сказала директор Пушкинского музея Марина Лошак.

Она добавила, что через полтора года в подземке может появиться тематический поезд, посвященный другому великому коллекционеру - Ивану Морозову.

Вагоны тематического поезда «Щукин. Биография коллекции» посвящены великим художникам, среди которых Клод Моне, Анри Матисс, Пабло Пикассо, Поль Гоген, Андре Дерен и Анри Руссо.

Выставка в ГМИИ имени Пушкина представляет историю формирования коллекции Сергея Щукина через его личность, биографию семьи и культурно-исторический контекст. В экспозицию вошли знаковые произведения Клода Моне, Пьера Огюста Ренуара, Поля Сезанна, Поля Гогена, Винсента ван Гога, Анри Матисса, Пабло Пикассо и других мастеров. Задача выставки – показать одно из крупнейших мировых собраний максимально полно.