РИАМО (БАЛАШИХА) – 14 авг. В городском округе Балашиха построят новый гипермаркет спортивных товаров «Декатлон», в Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Объект планируется возвести вблизи дороги регионального значения М-7 «Волга» и в непосредственной близости с территорией жилой застройки. Застройщик ООО «Блу Хаус» планирует завершить строительство магазина во втором квартале 2020 года. После ввода объекта в эксплуатацию будет создано 40 новых рабочих мест», – сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Он добавил, что в трехэтажном здании, общей площадью 4225 квадратных метров, предусмотрены производственно-техническая, административно-бытовая зоны, торговый зал.

В производственно-технической и административно-бытовой части обустроены помещения разгрузки товаров, технологические помещения, помещения административного персонала, гардеробные, технические и вспомогательные помещения. В торговом зале гипермаркета предусмотрены зона торговли, зона для тестирования спортинвентаря, кассовая зона и зона обслуживания покупателей.

Проектом предусмотрена установка пандусов для беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения. На прилегающей территории запланировано размещение малых архитектурных форм, будет организована парковка.