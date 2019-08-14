РИАМО - 14 авг. Правоохранители вычислили и задержали двух подозреваемых в краже трактора стоимостью 200 тысяч рублей в Талдомском округе, сообщается на сайте Главного управления МВД РФ по Московской области.

О пропаже сельскохозяйственной машины и комплектующих к ней заявил представитель сельскохозяйственного кооператива, который находится вблизи деревни Юркино.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий установлены и задержаны местные жители 36 и 48 лет, подозреваемые в совершении данного преступления, один из которых ранее судимый за аналогичное преступление», — говорится в сообщении.

В отношении подозреваемых следствие возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации - «Кража».

За этот проступок подозреваемым грозит лишение свободы до 10 лет. С мужчин взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.