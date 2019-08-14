РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 14 авг. Житель деревни Макарово Подольска незаконно торгует стройматериалами с арендованного участка, шум от приезжающих машин мешает соседям, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портале «Добродел», что в черте деревни Макарово один из жителей рядом со своим участком арендовал землю сельскохозяйственного назначения у банка «Платина» и использует ее не по назначению. По словам жителей, он засыпал землю песком, щебнем, и торгует строительными материалами. Соседям мешает рев КамАЗов, который они слышат с 07:00 каждое утро. Она отметила, что жители деревни жалуются в различные инстанции с 2011 года, но безрезультатно.

«В отношении правообладателя земельного участка совместно с представителем Подольской городской прокуратуры проведена проверка, в результате которой выявлены признаки нарушений обязательных требований законодательства РФ и Московской области. За неиспользование земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, оборот которого регулируется Федеральным законом, предусмотрено наказание. Меры административного воздействия будут приняты Подольской городской прокуратурой», – сказала начальник отдела муниципального земельного контроля комитета имущественных и земельных отношений администрации горокруга Светлана Рекачук.

Также в УМВД России по Подольску переданы материалы для проведения проверки на предмет ведения Погосяном незаконной предпринимательской деятельности. По результатам проверки выявлено нарушение, правообладателя земельного участка привлекли к административной ответственности.