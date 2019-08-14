РИАМО – 14 авг. Первый заместитель председателя комитета по транспорту и строительству Госдумы Виталий Ефимов прокомментировал резонансную инициативу по запрету старых автомобилей, она должна сопровождаться предложением по введению компенсаций владельцам старых машин в размере 20-30% их стоимости, сообщает ТАСС.

«Мы не должны рассматривать такие идеи. Если рассматривать – то в комплексе, как заменить машины этим людям, которые не могут их купить. <…> Вопрос, связанный с социальными делами, очень серьезный. Представьте себе людей, у которых старые автомобили – «Жигули», «Нивы». Что делать с этими людьми? Если бы они могли, они бы купили хорошую машину», – сказал Ефимов.

Он отметил, что в пользу инициативы есть такие аргументы, как борьба с неэкологичными автомобилями и частыми поломками на дорогах. Однако часто исправность автомобиля не зависит от срока его службы. К тому же, старые машины с низким классом экологичности чаще встречаются в сельской местности, где вопрос экологии не стоит на повестке дня.

По мнению Ефимова, инициативы, связанные с расширением авторынка, нельзя обсуждать без учета социально-экономических факторов, ведь если бы у владельцев старых авто были деньги на покупку новых, то они купили бы их. Он подчеркнул, что при рассмотрении данной инициативы нужно проработать вопрос по компенсациям для людей, которые не могут купить новые машины, 20-30% от стоимости прежних.

Ранее с инициативой запретить эксплуатацию старых машин выступили в комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Главным обоснованием для предложения стали экологические проблемы автотранспорта в России. Рекомендации от депутатов уже поступили в Минтранс и Минпромторг России.

В Минпромторге уже прокомментировали идею, заявив, что с экологическими проблемами в сфере транспорта необходимо бороться с помощью стимулирования автолюбителей к покупке новых и экологически чистых машин, а не путем запрета старых авто.