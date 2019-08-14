РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 14 авг. Сотрудники Малаховского парка подмосковных Люберец удалили с его территории около 70 сухих пеньков, сообщается в Instagram-аккаунте парка.

В среду закончилась работа по удалению пеньков на территории Малаховского парка культуры и отдыха.

«За два дня было удалено 68 пеньков. Начались работы по ликвидации ям и вывозу мусора сотрудниками парка», – говорится в сообщении.

Работы ведутся по адресу: Театральный проезд, дом №1.