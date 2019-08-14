РИАМО - 14 авг. Третью взлетно-посадочную полосу (ВПП) в международном аэропорту «Шереметьево» планируют ввести в эксплуатацию в конце 2020 года, сообщил журналистам в среду заместитель генерального директора аэропорта по строительству Сергей Папков.

«В конце 2020 года (планируем открыть третью взлетно‑посадочную полосу – ред.). Ждать осталось уже не так много», – заявил Папков.

Он не уточнил, в связи с чем связан новый перенос сроков открытия.

Ранее первый заместитель генерального директора по производству АО «Шереметьево» Андрей Никулин сообщил журналистам, что третью взлетно-посадочную полосу в аэропорту могут открыть к 1 сентября.

Создать третью взлетно-посадочную полосу в «Шереметьеве» решили в 2009 году. Строительство стартовало в 2011 году. Объект должны были построить к началу чемпионата мира по футболу FIFA, который проходил в России летом 2018 года, но не успели. Дефицит средств на строительство ВПП-3 в 2018 году составил 7,5 миллиардов рублей.

В июне 2018 года министр транспорта России Евгений Дитрих заявлял, что строительство полосы должны закончить до конца года. При этом он подчеркивал, что данный вопрос является непростым и есть ряд проблем со строительством объекта.

Позже сроки ввода вновь перенесли. В декабре прошлого года сотрудник пресс-службы «Шереметьева» сообщал, что третью взлетно-посадочную полосу введут в эксплуатацию в 2019 году.