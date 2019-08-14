РИАМО – 14 авг. Занятия по подготовке к родам проводятся в здании женской консультации, расположенном на территории родильного дома в Орехово-Зуеве, сообщается на странице Орехово-Зуевской ЦГБ в соцсети «ВКонтакте».

«На открытых уроках в школе материнства будущие мамы могут узнать в деталях о течении беременности, физиологических аспектах и особенностях развития плода на разных сроках и многом другом. Так, на очередной встрече 13 августа акушер-гинеколог Юргитта Альвидовна Фоменко поделилась со слушателями не только теоретическими знаниями, но и обучила методике дыхания», – говорится в сообщении.

Не остались без внимания и такие важные вопросы, как родовой сертификат, комплексная услуга «Рождение ребенка» и подарочные наборы новорожденным «Я родился в Подмосковье», которые будут вручать с 1 сентября.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, следующая встреча состоится 30 августа в 12:00 в женской консультации по адресу: Орехово-Зуево, улица Козлова, дом №30. Вход свободный.