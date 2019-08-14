РИАМО – 14 авг. Мосгорсуд оставил без изменения решение Басманного суда о продлении ареста экс-министру по вопросам открытого правительства Михаилу Абызову, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы суда.

По данным следствия, в 2011-2014 годах Абызов, будучи бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество. Вместе с сообщниками он похитил 4 миллиарда рублей у ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети». Деньги вывели за рубеж. Ранее Басманный суд арестовал банковские счета экс-министра на сумму почти 122 миллиона евро.

«Московским городским судом оставлено без изменения постановление Басманного районного суда о продлении срока содержания под стражей до 25 октября 2019 года в отношении Абызова, (Николая – ред.) Степанова, (Галины – ред.) Фрайнденберг», – сказал собеседник агентства.

Кроме Абызова, фигурантами уголовного дела стали председатель совета директоров ООО «Первый строительный фонд» Александр Пелипасов, замгендиректора ООО «Ру-Ком» Максим Русаков, президент Новосибирской региональной федерации самбо, бывший гендиректор компании «Ру-Ком» Николай Степанов, директор по экономике и финансам компании «РЭМИС» Галина Фрейденберг, экс-гендиректор ОАО «Региональные электрические сети» Сергей Ильичев.