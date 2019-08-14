РИАМО - 14 авг. В Мытищах полицейские задержали с поличным двух мужчин, которые вымогали у генерального директора местной организации 1 миллион рублей под ложным предлогом, сообщается на сайте Главного управления МВД РФ по Московской области.

Сотрудники управления уголовного розыска задержали злоумышленников, двух сорокалетних мужчин, у одного из домов на улице Советская в поселке Пироговский в тот момент, когда они получали деньги в размере более 1 миллиона рублей. Известно, что нарушители ранее были судимы.

«Установлено, что злоумышленники под надуманным предлогом и угрозой физической расправы вымогали данную сумму у генерального директора одной из коммерческих организаций», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что по данному факту следствие возбудило уголовное дело по статье 163 Уголовного кодекса Российской Федерации - «Вымогательство». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Фигурантам уголовного дела судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.