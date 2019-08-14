РИАМО - 14 авг. Благодаря красивому сочетанию цифр две даты в предстоящем сентябре привлекли внимание молодоженов – это 9 сентября и 19 сентября, на эти дни в Подмосковье подали почти 500 заявлений на регистрацию брака, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления ЗАГС Московской области.

«Несмотря на то, что 9 сентября 2019 года – это понедельник, на эту дату подано 36 заявлений на регистрацию брака. На 19 сентября 2019 года подано 448 заявлений», – говорится в сообщении.

Как напоминается в материале, по понедельникам в органах ЗАГС выходной. В Московской области государственная регистрация брака в этот день осуществляется в органах ЗАГС в Одинцовском округе (поселок Барвиха), Красногорске, Ленинском округе (поселок Володарского), Мытищах (поселок Пироговский), Раменском округе (поселок Электроизолятор), Сергиево-Посадском округе (поселок Реммаш), Щелкове (поселок Монино).

«Считается, что брак, заключенный в определенную дату – залог долгой и счастливой семейной жизни. Эта примета существует с древних времен и по сей день. Но не стоит забывать, что для счастливого союза гораздо важнее искренняя любовь и взаимоуважение», – отметила начальник ГУ ЗАГС Московской области Елена Филатова.