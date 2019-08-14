РИАМО – 14 авг. Строительство Северо-восточной хорды планируют полностью завершить в течение трех лет, трасса фактически соединит крупнейшие автомагистрали города, сообщает «Интерфакс».

«Работа над этой магистралью ведется уже несколько лет. Сейчас мы приступаем к строительству двух последних участков хорды – от Открытого до Ярославского шоссе и от Ярославки до Дмитровки. Недавно были определены подрядчики работ, которые уже вышли на площадки и приступили к строительству. Последние участки Северо-восточной хорды по госконтракту подрядчик должен достроить в течение трех лет», – заявил агентству глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

Он подчеркнул, что эта трасса является важнейшим транспортным проектом в мегаполисе.

По словам Бочкарева, водители фактически получат комфортную трассу в середине города. Лишних съездов не будет, только крупные развязки – это позволит обеспечить высокую скорость движения.

СВХ включат в состав так называемого хордового кольца, в котором будут еще три магистрали: Северо-Западная, Юго-Восточная хорды и Южная рокада, добавил Бочкарев.

Северо-восточная хорда свяжет новую трассу М11 Москва – Санкт-Петербург с Косинской эстакадой. Фактически дорога соединит крупнейшие автомагистрали города: МКАД, шоссе Энтузиастов, Измайловское, Щелковское, Ярославское, Алтуфьевское, Открытое и Дмитровское шоссе. Общая протяженность трассы составит 35 километров.