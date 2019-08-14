РИАМО – 14 авг. Сотрудники Федеральной службы безопасности и бойцы СОБР пришли c обыском в офисное здание в центре Москвы, где находится отделение нидерландской некоммерческой организации (НКО) «Правовая инициатива», передает «Интерфакс».

«В здание, где находится офис проекта «Правовая инициатива» и ее партнерских организаций, ворвались люди из ФСБ», – сообщила пресс-секретарь организации Ксения Бабич.

По ее словам, силовики забрали телефоны у сотрудников НКО и сфотографировали их паспорта.

Бабич добавила, что правоохранители показали постановление на обыск всего здания, а не конкретного офиса, где находится организация. Сотрудники также пытались вскрыть кабинет директора проекта Ванессы Коган, а также осмотрели помещения, где находится документация.

Официального подтверждения происходящего от ФСБ РФ и Следственного комитета агентству получить не удалось.

Проект «Правовая инициатива» начал свою деятельность в 2000 году. НКО представляет интересы россиян в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).