РИАМО - 14 авг. Писатель, публицист и актер Иван Охлобыстин представит свою книгу «Записки упрямого человека. Быль» в Москве 17 августа, говорится в сообщении пресс-службы сети книжных магазинов «Читай-город».

Охлобыстин известен миллионам зрителей по сериалу «Интерны», фильмам «Даун Хаус», «Царь», «Соловей-разбойник» и многим другим. Презентация пройдет в магазине «Читай-город» на четвертом этаже ТРЦ «Европейский» на площади Киевского вокзала.

«На встречах с читателями Иван расскажет о своей новой автобиографической книге, в которой автор приоткрывает занавес и пускает нас в свою гримерку, где вперемешку лежат медицинский халат, церковное облачение, рокерская куртка и драные джинсы. Он вспоминает о детстве, рассуждает на острые темы, философствует, провоцирует публику, балуется и призывает к действию, остроумно пытаясь разобраться в противоречиях своей артистической натуры», — говорится в сообщении.

Встреча с автором начнется в 15:00.