РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 авг. В подмосковном Подольске за неделю от жителей поступило 183 просьбы ликвидировать опасные деревья, за этот период сотрудники Подольского комбината благоустройства и УК провели санитарную вырубку 92 деревьев, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Неблагоприятные погодные условия обострили проблему аварийных деревьев в Подольске. В администрацию муниципалитета и на портал «Добродел» поступает немало обращений от жителей с просьбой ликвидировать представляющие опасность деревья и кустарники. За неделю таких жалоб было 183. Сотрудники Подольского комбината благоустройства и управляющих компаний за прошедшую неделю провели санитарную вырубку 92 аварийных деревьев, опиловку более чем 2000 усохших и выступающих на проезжую часть деревьев», – говорится в сообщении.

Работы провели вдоль дорог по улицам Кирова, Рабочая, Мраморная, Ульяновых, Парадный проезд, Большая Зеленовская, Клемента Готвальда, Индустриальная, Правды, Филлипова, Железнодорожная, Северная, Маштакова, Большая Серпуховская, Победы, Лапшенкова, Ленинградская. В микрорайоне Климовск по проспекту 50-летия Октября, по улицам Симферопольская, Холодова, Западная, Московская, Советская, Победы, Театральная, Бережковский проезд, а также в поселке Львовский. Выполняются работы по расчистке и удалению крон деревьев и поросли, выступающих на проезжую часть дорог, загораживающих дорожные знаки и указатели.

Обрезали и опилили деревья в Подольске во дворах на улице Филиппова, у домов №№1А и 3, Машиностроителей, у дома №16, Циолковского, у домов №№15, 15Б и 17, Бородинская, у дома №24, Клемента Готвальда, у дома №11/1, Кирова, у дома №47А, в микрорайоне Климовск на улице Мичурина, у дома №2, Холодова, у дома №6, Садовая, у дома №28.

С жалобами на аварийные деревья на дорогах нужно обращаться в диспетчерскую Подольского комбината благоустройства по телефону: 8(915)360-15-74, во дворах – в свою управляющую компанию и на телефон горячей линии: 8(496)755-57-93 с 09:00 до 18:00, в пятницу – до 17:00; 8(496)755-57-98 с 18:00 до 09:00, а также в выходные и праздничные дни круглосуточно.