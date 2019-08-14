РИАМО - 14 авг. На выборах в Мосгордуму на электронном голосовании будут использовать технологию блокчейна, она защитит голоса избирателей от возможных фальсификаций, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Технология блокчейна лучше защищена и более надежна, чем традиционная избирательная система. Голоса избирателей будут проходить по полностью анонимным и зашифрованным каналам связи.

«Технологию блокчейна можно сравнить с учительским журналом, несколько копий которого обновляются мгновенно. Одна из копий — у учеников, вторая — у учителей, а третья — у родителей. Здесь невозможно поменять оценки или переставить учеников местами. Это сразу становится заметно и нарушает целостность журнала», — говорится в сообщении.

Следить за онлайн-голосованием сможет любой пользователь, а размещать анонимные бюллетени с голосами смогут только зарегистрированные избиратели.

Электронный анонимный бюллетень будет храниться в блокчейн-системе, к которой подключено множество пользователей. Если информацию попытаются изменить, все пользователи увидят изменения. Цепочка блоков хорошо защищена и ее почти невозможно взломать.

Третье тестирование электронного голосования пройдет 21 августа.

Прием заявлений на участие в электронном голосовании на выборах в Московскую городскую думу начался 24 июля. Проголосовать с помощью компьютера или смартфона может любой москвич старше 18 лет, зарегистрированный в одном из трех избирательных округов: № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), № 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное).

Подать заявку на участие в электронных выборах можно до 4 сентября включительно в личном кабинете на портале mos.ru.

Выборы состоятся в Единый день голосования 8 сентября 2019 года.