РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 авг. В подмосковном Подольске в парке имени Виктора Талалихина начали проводить бесплатные занятия йогой по средам, первое состоится вечером, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха имени Талалихина | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня, 14 августа, и весь август по средам вечером в парке имени Талалихина будут проходить бесплатные занятия йогой с сертифицированным йога-тренером Юлией Ганюченко. Приглашаются все желающие любого возраста и уровня подготовки. С собой необходимо захватить коврик для занятий, удобную одежду и воду. Занятия проходят при благоприятной погоде на поляне около главного входа за памятником Виктору Талалихину. Начало в 19:30. Занятия бесплатные», – говорится в сообщении.

Также всех желающих приглашают на занятия гимнастикой цигун по четвергам, начало в 20:00, с преподавателем Ириной Сирединой из студии InVogue Home.

По субботам можно заняться йогой с 9:00 до 11:00 с преподавателями студии «Мастерская»; по воскресеньям – с 10:00 до 12:00 с преподавателями Центра «Шанти». Все занятия бесплатные и подходят для любого возраста и уровня подготовки, взрослым и детям.