РИАМО - 14 авг. ПАО «МОЭК» в рамках летних профилактических работ провело гидравлические испытания на 93,69% магистральных тепловых сетей, к осенне-зимнему сезону готовы коммуникации в 25,4 тысячи жилых домов, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«В настоящее время к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок полностью готовы коммуникации, обеспечивающие теплом и горячей водой 38,2 тысячи зданий (более 54,1% от общего количества зданий, обслуживаемых МОЭК), в том числе 25,4 тысячи жилых домов (более 76,3%)», — говорится в сообщении.

В межотопительный период МОЭК проводит профилактические и капитальные ремонты на районных тепловых станциях, центральных тепловых пунктах и насосно-перекачивающих станциях. Для обеспечения готовности магистральных и разводящих тепловых сетей к работе в период максимальных зимних нагрузок их участки выводятся из эксплуатации для гидравлических испытаний, диагностики и ремонтов, что приводит к вынужденным ограничениям в подаче горячей воды.

«Работы по подготовке системы теплоснабжения Москвы к отопительному сезону 2019–2020 годов в настоящее время идут в полном соответствии с утвержденным графиком. В этом году все работы на тепловых сетях города разделены на 600 десятидневных этапов, по состоянию на 12 августа работы на 534 этапах уже завершены», — отметил руководитель Центрального диспетчерского управления ПАО «МОЭК» Валерий Маслов.

Он добавил, что к 25 августа система теплоснабжения Москвы будет в целом готова к началу отопительного сезона.