РИАМО - 14 авг. Грант на сумму 1,5 миллиона рублей по программе поддержки начинающих фермеров Подмосковья получил пчеловод из Дмитровского городского округа, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.



«Подмосковный пчеловод Григорий Глушенков получил поддержку на развитие производства в виде гранта на сумму 1,5 миллиона рублей. Вот такой заслуженный подарок мы выделили пчеловоду в День Медового Спаса», - сказал Разин.



Пчеловод, получивший субсидию, трудится в крестьянско-фермерском хозяйстве Дмитровского городского округа Подмосковья. Он производит мед, который хранит в дубовых и липовых бочках. В русской печке печет хлеб на медовой закваске из пшеницы и ржи, готовит овсяный квас на меду. На фестиваль сыра, который состоялся в Истре, Григорий привез более 100 литров медового кваса.



«Грант Григорий планирует потратить на расширение пасеки до 50 пчелосемей в деревне Новлянки Дмитровского округа, строительство пчельника-мастерской и оборудования для изготовления ульев», - подчеркнул Разин.



По словам фермера, никаких потерь этим летом на его пасеке не было.



«В настоящее время на территории Московской области содержится в хозяйствах всех категорий около 12 тысяч пчелосемей, из которых на личные подсобные и крестьянские фермерские хозяйства приходится свыше 92 % пчелосемей. Производство товарного меда в прошлом году составило 315 тонн, в том числе в личных подсобных хозяйствах – 292 тонны», - отметил министр



Разин также поздравил фермера и всех пчеловодов Подмосковья с Медовым Спасом и пожелал успехов в их нелегком труде.

Гранты на общую сумму 59 миллионов рублей получат 25 начинающих фермеров Подмосковья. Всего же с момента старта программы в 2012 году на поддержку фермерского хозяйства в Подмосковье выделили гранты на общую сумму более 1,1 миллиарда рублей.