РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 авг. В подмосковном Подольске в парке «Дубрава» 14 сентября пройдет велопарад «Леди на велосипеде», заявки принимаются до 5 сентября, сообщается в группе «ДК «Машиностроитель»/ городской округ Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск в парке «Дубрава» 14 сентября пройдет традиционный велопарад «Леди на велосипеде». Тема велопарада-2019 – «Леди XIX века». В конкурсе могут участвовать леди с 15 лет. Прием заявок продлится до 5 сентября, участие бесплатное. Заявку нужно отправить на электронную почту dkmashinostroitel@mail.ru с пометкой «Леди на велосипеде-2019» или позвонить по телефону: 8(496)762-34-79 Светлане Король», – говорится в сообщении.

Нужно продумать и воплотить образ, соответствующий тематике, включая прическу, платье и аксессуары. Главные условия: стилизованные платья под XIX век, туфли на каблуках, максимальная схожесть с выбранным образом и велосипед, соответствующий образу той девушки пушкинской эпохи, которому участница решила соответствовать. Также нужно подготовить велосипед, украсив его тематическими атрибутами.

Главная цель – популяризация велосипеда, на котором можно отправиться на работу, прогулку по городу, свидание или встречу с подружками в городском кафе.

«2019 год – Год Театра и 220 лет Александру Пушкину. Перелистайте произведения Пушкина – «Евгений Онегин», «Барышня крестьянка», «Бахчисарайский фонтан», «Капитанская дочка», «Каменный гость», или его сказки – сколько там замечательных женских образов!» – уточняется в сообщении.

На велопарад нужно позвать свою группу поддержки. Тем, кто собирается сопровождать свою спутницу, желательно поддержать тематику мероприятия соответствующим костюмом. Красавицы и галантные джентльмены приветствуются. Велопарад – это семейный праздник, потому на нем будут рады видеть семейные пары.

Помимо самого заезда, гостей праздника ждет еще развлекательная программа, фотосессии, конкурсы, и мастер-классы, концертная программа. Кульминацией праздника станет награждение участниц за самые лучшие образы. Все участницы велопарада получат дипломы за участие в мероприятии.