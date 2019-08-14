РИАМО - 14 авг. Полицейские в столице задержали спортсмена, которого подозревают в сбыте сильнодействующих веществ, по данному факту возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Ранее полицейские получили сведения о 29-летнем мужчине, который может быть причастен к распространению запрещенных средств и веществ.

«В ходе реализации оперативной информации сотрудниками полиции в машине на улице Енисейская при попытке сбыта восьми флаконов с жидкостью и четырех емкостей с таблетками он был задержан», — говорится в сообщении.

По результатам исследования одной емкости установили, что в состав таблеток входит сильнодействующее вещество – дегидрохлорметилтестостерон - массой не менее 14,4 грамма. Остальное направили на экспертизу.

«При обыске в квартире задержанного обнаружены семь флаконов с жидкостью. Все изъятое также отправлено на экспертизу в рамках возбужденного уголовного дела», — добавляется в сообщении.

По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта».