РИАМО - 14 авг. Принудительное выведение из оборота старого частного автотранспорта станет преждевременной и поэтому жесткой мерой, сообщил РИАМО в среду председатель комитета Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Олег Григорьев.

Ранее Госдума обратилась в федеральные Минтранс и Минпромторг с просьбой проработать вопрос о законодательном запрете на использование машин, достигших предельного срока эксплуатации. При этом не уточнялось, что подразумевается под предельным сроком.

«Введение ограничений на возраст автомобилей может стать слишком жесткой мерой. Здесь я соглашусь с мнением Минпромторга о том, что вывод старой техники из оборота должен осуществляться за счет применения мер экономического, технического и организационного регулирования, а также стимулирования автовладельцев на приобретение нового, экологически чистого подвижного состава», – сказал Григорьев.

Депутат считает, что ограничение по возрасту необходимо применять к транспорту, который перевозит пассажиров.

«Старый транспорт необходимо выводить из оборота. Особенно это касается сферы перевозки пассажиров. Тем более что задача по снижению аварийности на дорогах была поставлена президентом страны. Именно поэтому Московская область стала первым регионом, где был введен предельный возраст автобусов внутренних маршрутов. Мособлдума в 2018 году установила, что для автобусов малого класса предел - пять лет с момента выпуска, а для среднего и большого – семь лет», - сказал Григорьев.

По его словам, данная мера не приведет к дефициту автобусов в Подмосковье. По областной программе в регионе регулярно проводится обновление автопарка перевозчиков.

«Так, в прошлом году в области было закуплено 2784 новых автобуса, из которых 1758 – «Мострансавто» на сумму 12,9 миллиарда рублей. В 2019 году планируется приобрести более тысячи новых транспортных средств, в том числе 626 автобусов «Мострансавто». Всего же за два года в Подмосковье было обновлено более 50% всего парка», – уточнил депутат.