РИАМО - 14 авг. Принудительное выведение из оборота старого частного автотранспорта станет преждевременной и поэтому жесткой мерой, сообщил РИАМО в среду председатель комитета Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Олег Григорьев.
Ранее Госдума обратилась в федеральные Минтранс и Минпромторг с просьбой проработать вопрос о законодательном запрете на использование машин, достигших предельного срока эксплуатации. При этом не уточнялось, что подразумевается под предельным сроком.
«Введение ограничений на возраст автомобилей может стать слишком жесткой мерой. Здесь я соглашусь с мнением Минпромторга о том, что вывод старой техники из оборота должен осуществляться за счет применения мер экономического, технического и организационного регулирования, а также стимулирования автовладельцев на приобретение нового, экологически чистого подвижного состава», – сказал Григорьев.
Депутат считает, что ограничение по возрасту необходимо применять к транспорту, который перевозит пассажиров.
По его словам, данная мера не приведет к дефициту автобусов в Подмосковье. По областной программе в регионе регулярно проводится обновление автопарка перевозчиков.
«Так, в прошлом году в области было закуплено 2784 новых автобуса, из которых 1758 – «Мострансавто» на сумму 12,9 миллиарда рублей. В 2019 году планируется приобрести более тысячи новых транспортных средств, в том числе 626 автобусов «Мострансавто». Всего же за два года в Подмосковье было обновлено более 50% всего парка», – уточнил депутат.
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