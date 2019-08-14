РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 14 авг. В подмосковном Подольске в Московскую областную детскую больницу поступило новое оборудование – вертикализатор для реабилитации детей с детским церебральным параличем (ДЦП), сообщается в группе «ГБУЗ МО «Московская областная детская больница» в соцсети «ВКонтакте».

«В Московскую областную детскую больницу поступил вертикализатор для реабилитации детей с ДЦП. Вертикализаторы – устройства, для удержания туловища в вертикальном положении при отсутствии нагрузки на нижние конечности», – говорится в сообщении.

По словам главного врача больницы Юрия Климова, с помощью этих устройств маленькие пациенты могут продолжительное время находиться в положении стоя. При этом ребенок надежно фиксируется ремнями, при необходимости его поза корректируется с помощью регуляторов. Частое использование устройства приводит к значительному улучшению состояния пациента, помогает в реабилитации и приводит к достижению определенных результатов.

«Вертикализаторы оказывают благоприятное воздействие на организм пациентов с ДЦП, в частности, предупреждают развитие негативных изменений в суставах, восстанавливают тонус мышц, являются тренажером для подготовки к восстановлению ходьбы, способствуют развитию координации движений», – сказал Климов.

ДЦП (детский церебральный паралич) – это название целой группы неврологических нарушений, которые возникают в результате поражения структур мозга у ребенка во время беременности и в первые недели жизни. Обязательным клиническим компонентом являются двигательные нарушения, кроме которых зачастую имеются речевые и умственные расстройства, эпилептические припадки и нарушения эмоционально-волевой сферы.