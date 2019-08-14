РИАМО - 14 авг. В Подмосковье закончила работу конкурсная комиссия по получению грантов на поддержку начинающих фермеров, гранты на общую сумму 59 миллионов рублей получат 25 человек, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«По итогам конкурсного отбора грантовую поддержку в сумме 59 миллионов рублей получат 25 начинающих фермеров региона. Всего на получение субсидий было подано 32 заявки», - сказал Разин.

На гранты разного вида в 2019 году власти Подмосковья выделили 368 миллионов рублей.

«Еще 80 миллионов рублей выделяется в рамках регионального проекта «Система поддержки фермеров и сельской кооперации в Московской области. Общая сумма грантовой поддержки составит в этом году порядка 450 миллионов рублей», - добавил министр.

Программа грантовой поддержки фермерства действует в регионе с 2012 года. Как ранее сообщал Разин, с момента старта программы на поддержку фермерского хозяйства в Подмосковье выделили в виде грантов более 1,1 миллиарда рублей.