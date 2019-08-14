РИАМО – 14 авг. Одобрена смета строительства общеобразовательной школы на 825 мест во Фрязине, объект намерены ввести в эксплуатацию в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Проверка сметных расчетов проводилась для определения их соответствия физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектом.

«Документация, по которой получено положительное заключение, разработана для строительства общеобразовательной школы на 825 мест, расположенной по адресу: город Фрязино, 4 микрорайон», – сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Ввод в эксплуатацию объекта намечен на 2021 год.

Строительство и проектирование общеобразовательного учреждения осуществляется в рамках президентского национального проекта «Современная школа».