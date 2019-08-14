РИАМО - 14 авг. Количество детей в школах Подмосковья ежегодно увеличивается на 40 тысяч человек, до конца года в регионе откроются 12 школ и пристроек, а также четыре детских сада, сообщается в официальном Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

К 1 сентября откроют школы на 275 мест в микрорайоне Северный город в Домодедове и на 600 мест в 23-м квартале в Ступине. Заработают новые корпуса СОШ в Котельниках, Пушкине, Ногинске, Медвежьих Озерах. В Талдомском городском округе завершится строительство спорткомплекса Вербилковской школы, где разместятся универсальный игровой и тренажерный залы, раздевалки, душевые, медицинские кабинеты.

«Губернатором Московской области Андреем Юрьевичем Воробьевым поставлена задача по созданию современных и комфортных условий обучения во всех подмосковных школах, в том числе, путем строительства новых и капитального ремонта уже имеющихся объектов образования. Количество детей в школах Подмосковья ежегодно увеличивается на 40 тысяч человек, поэтому строительство школ особенно необходим», - сказала первый зампред правительства Московской области - министр образования региона Ольга Забралова.

Она добавила, что в области постепенно снижается количество детей, которые учатся во вторую смену. За пять лет это число сократилось в два раза - с 11,5% до 5,8%. В планах - ликвидация второй смены до 2024 года

До конца 2019 года также откроются школы на 825 мест в микрорайоне Климовск Подольска, на 1,1 тысячи мест в микрорайоне Северный-5 Сергиева Посада и на 1,35 тысячи мест на улице Чистяковой в Одинцове. Также будут введены в эксплуатацию пристройки в Дмитрове и Ивантеевке.

«Сегодня одним из важнейших направлений нашей работы является строительство объектов образования. В августе планируем ввести в эксплуатацию семь школ. Кроме того, на 2020-2021 годы перед строительным блоком поставлена не менее амбициозная задача - построить 50 новых школ в рамках президентского национального проекта «Современная школа», - сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Кроме того, в 2019 году завершится строительство детских садов в Ногинске на улице Климова, в Наро-Фоминске на улице Брянская, а также еще двух в Королеве – на улицах Маркса и Циолковского. Они рассчитаны в общей сложности на 860 мест.