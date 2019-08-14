РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 14 авг. Руководитель «Народного экологического совета» Евгений Олой в Люберцах выиграл грант в конкурсе социальных проектов «Раздельный сбор – в каждый двор», сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации Люберец.

«Евгений Олой разработал проект «Один день с регоператором «ЭкоЛайн-Воскресенск», направленный на популяризацию процесса раздельного сбора отходов через открытость каждого этапа. В нем автор показал «жизненный цикл» отходов: сбор вторсырья в специализированные контейнеры – вывоз мусоровозом с синей индикацией – обработка на сортировочном комплексе – отправка переработчикам», – говорится в сообщении.

Конкурс стартовал в июне на территории Воскресенского кластера, его организовал региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» совместно с фондом «ЭкоЛайн-Будущее» при поддержке министерства.