Ожидаемое событие, которого любители авиации ждали два года, – Международный авиакосмический салон МАКС 2019 пройдет в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. На аэродроме Раменское, помимо деловой программы, покажут много интересного для зрителей. Из интересного – шатер Центра подготовки космонавтов, стенд Airbus, авиационное шоу и даже возможность прилететь на салон на вертолете. Как добраться, сколько стоят билеты и что посмотреть на МАКС-2019, читайте в гиде РИАМО.

Новинки техники

Традиционно на МАКС представят новейшие разработки гражданской и военной авиации. Некоторые новинки посетители смогут не только увидеть в экспозиции, но и попасть внутрь и опробовать на себе.

Из российских новинок – легкий многоцелевой самолет МАИ-411, разработанный в КБ МАИ. Он будет и летать, и стоять на выставке. Россия также представит новый пассажирский магистральный самолет МС-21 и легкий военно-транспортный самолет Ил-112В. В лайнер можно будет подняться и оказаться в пассажирском салоне. Воздушный суда примут участие в летной программе.

© instagram-аккаунт МАКС

Впервые на статической экспозиции окажется Су-57 – самый современный российский истребитель пятого поколения.

В одном из павильонов можно будет увидеть полномасштабный макет российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR-929, для него возведут отдельный ангар. А на статическую выставку китайцы привезут свой первый среднемагистральный самолёт С919 и беспилотники.

© instagram-аккаунт МАКС

Долгожданный гость на МАКС—авиагигант Airbus, который в этом году отмечает полувековой юбилей. Новейший самолет компании – А350-900 (MSN002) будет представлен на статической экспозиции, а также примет участие в демонстрационных полетах с 27 по 31 августа. Карбоновая ливрея лайнера символизирует передовые технологии, а элементы Airbus Connected Experience позволяют повысить уровень комфорта и улучшить взаимодействие экипажа и пассажиров во время полета.

Также на стенде Airbus в павильоне F3 можно будет увидеть крупноразмерные модели узкофюзеляжного пассажирского самолета высокой дальности А321LR (Long Range) и дальнемагистрального самолета А350-1000, который за счет удлиненного фюзеляжа способен перевозить 440 пассажиров на расстояние свыше 14 000 тысяч километров.

© instagram-аккаунт МАКС

Также гости МАКС-2019 увидят самолеты деловой авиации, на которых летают бизнесмены, политики, звезды спорта и шоу-бизнеса. Среди них – реактивный бизнес-джет швейцарской компании Pilatus РС-24. В компании с ним будут представлены Piper M500, Piaggio P.180 Avanti, Tecnam P2002 Sierra и Cessna 525.

Холдинг «Вертолеты России» привезет на МАКС три новинки. Посетители увидят транспортно-десантный вертолет Ми-38, который может применяться для перевозки грузов и пассажиров, использоваться в качестве поисково-спасательного вертолета и летающего госпиталя, для полетов над водной поверхностью. Также будет представлена обновленная версия Ми-26 – тяжелый Ми-26Т2В и многоцелевой вертолет Ми-171.

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Исторические самолеты

© instagram-аккаунт МАКС

Статическая экспозиция интересна не только новинками, но и историческими воздушными судами, которых будет восемь. Так, фанаты авиатехники смогут увидеть легенду отечественного авиапрома – сверхзвуковой пассажирский лайнер Ту-144, памятник которому недавно установлен в Жуковском.

Также на выставке покажут первый в мире экспериментальный советский самолет с водородным двигателем Ту-155, разработанный в 1988 году, а также тяжелый транспортный самолет ВМ-Т «Атлант», созданный в 1981 году, который применялся для транспортировки космического грузовика «Буран» на космодром Байконур.

© instagram-аккаунт МАКС

Штурмовик времен Великой Отечественной войны Ил-2 в этом году обещает оторваться от земли и пролететь над зрителями.

Также заявлены полеты советских истребителей МиГ-3 и МиГ-15.

На статической выставке Центр подготовки космонавтов из подмосковного Звездного городка представит тренировочные самолеты космонавтов: ИЛ-76МДК, на борту которого проходят испытания в условиях кратковременной невесомости, Лунной и Марсианской гравитации, и реактивный L-39. В специальном шатре посетители МАКС 2019 также смогут испытать неземные ощущения, примерив на себя уникальный скафандр «Сокол-КВ» и сделать в нем фото.

Всего в программе авиасалона заявлен 541 участник. Чтобы точно не пропустить ничего интересного, составьте примерный план маршрута. Карту можно посмотреть здесь.