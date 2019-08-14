Ожидаемое событие, которого любители авиации ждали два года, – Международный авиакосмический салон МАКС 2019 пройдет в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. На аэродроме Раменское, помимо деловой программы, покажут много интересного для зрителей. Из интересного – шатер Центра подготовки космонавтов, стенд Airbus, авиационное шоу и даже возможность прилететь на салон на вертолете. Как добраться, сколько стоят билеты и что посмотреть на МАКС-2019, читайте в гиде РИАМО.
Новинки техники
Традиционно на МАКС представят новейшие разработки гражданской и военной авиации. Некоторые новинки посетители смогут не только увидеть в экспозиции, но и попасть внутрь и опробовать на себе.
Из российских новинок – легкий многоцелевой самолет МАИ-411, разработанный в КБ МАИ. Он будет и летать, и стоять на выставке. Россия также представит новый пассажирский магистральный самолет МС-21 и легкий военно-транспортный самолет Ил-112В. В лайнер можно будет подняться и оказаться в пассажирском салоне. Воздушный суда примут участие в летной программе.
Впервые на статической экспозиции окажется Су-57 – самый современный российский истребитель пятого поколения.
В одном из павильонов можно будет увидеть полномасштабный макет российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR-929, для него возведут отдельный ангар. А на статическую выставку китайцы привезут свой первый среднемагистральный самолёт С919 и беспилотники.
Долгожданный гость на МАКС—авиагигант Airbus, который в этом году отмечает полувековой юбилей. Новейший самолет компании – А350-900 (MSN002) будет представлен на статической экспозиции, а также примет участие в демонстрационных полетах с 27 по 31 августа. Карбоновая ливрея лайнера символизирует передовые технологии, а элементы Airbus Connected Experience позволяют повысить уровень комфорта и улучшить взаимодействие экипажа и пассажиров во время полета.
Также на стенде Airbus в павильоне F3 можно будет увидеть крупноразмерные модели узкофюзеляжного пассажирского самолета высокой дальности А321LR (Long Range) и дальнемагистрального самолета А350-1000, который за счет удлиненного фюзеляжа способен перевозить 440 пассажиров на расстояние свыше 14 000 тысяч километров.
Также гости МАКС-2019 увидят самолеты деловой авиации, на которых летают бизнесмены, политики, звезды спорта и шоу-бизнеса. Среди них – реактивный бизнес-джет швейцарской компании Pilatus РС-24. В компании с ним будут представлены Piper M500, Piaggio P.180 Avanti, Tecnam P2002 Sierra и Cessna 525.
Холдинг «Вертолеты России» привезет на МАКС три новинки. Посетители увидят транспортно-десантный вертолет Ми-38, который может применяться для перевозки грузов и пассажиров, использоваться в качестве поисково-спасательного вертолета и летающего госпиталя, для полетов над водной поверхностью. Также будет представлена обновленная версия Ми-26 – тяжелый Ми-26Т2В и многоцелевой вертолет Ми-171.
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Исторические самолеты
Статическая экспозиция интересна не только новинками, но и историческими воздушными судами, которых будет восемь. Так, фанаты авиатехники смогут увидеть легенду отечественного авиапрома – сверхзвуковой пассажирский лайнер Ту-144, памятник которому недавно установлен в Жуковском.
Также на выставке покажут первый в мире экспериментальный советский самолет с водородным двигателем Ту-155, разработанный в 1988 году, а также тяжелый транспортный самолет ВМ-Т «Атлант», созданный в 1981 году, который применялся для транспортировки космического грузовика «Буран» на космодром Байконур.
Штурмовик времен Великой Отечественной войны Ил-2 в этом году обещает оторваться от земли и пролететь над зрителями.
Также заявлены полеты советских истребителей МиГ-3 и МиГ-15.
На статической выставке Центр подготовки космонавтов из подмосковного Звездного городка представит тренировочные самолеты космонавтов: ИЛ-76МДК, на борту которого проходят испытания в условиях кратковременной невесомости, Лунной и Марсианской гравитации, и реактивный L-39. В специальном шатре посетители МАКС 2019 также смогут испытать неземные ощущения, примерив на себя уникальный скафандр «Сокол-КВ» и сделать в нем фото.
Всего в программе авиасалона заявлен 541 участник. Чтобы точно не пропустить ничего интересного, составьте примерный план маршрута. Карту можно посмотреть здесь.
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Авиашоу пилотажных групп Как всегда, самая ожидаемая часть программы – летные шоу пилотажных групп «Русские витязи», «Стрижи» и «Соколы России», группы ДОСААФ России «Русь» и латвийских пчелок «Baltic Bees». Демонстрационные полеты покажут и легкие поршневые самолеты частных пилотажных групп «Колибри» и «Первый полет», которые выступают на поршневых самолетиках Як. Кстати, полеты из-за плохой погоды не отменяют, но могут сократить или изменить программу. Потерять работу и не увидеть Париж: чем жертвуют аэрофобы, чтобы не летать>> Когда лучше приехать Бизнес-дни авиасалона пройдут с 27 по 29 августа. Для массового посещения выставка открыта с 30 августа по 1 сентября. Здесь будет интересно посетителям любого возраста. Организаторы советуют приезжать в воскресенье 1 сентября. В этот день будет меньше людей, так что будет проще подойти ко всем объектам и попасть внутрь самолетов. При этом летная программа в субботу и воскресенье одинаковая, так что ничего не пропустите. Семьям с детьми и молодежи стоит посетить авиасалон в пятницу 30 августа. В этот день пройдет день «открытых дверей» для тех, кто мечтает связать свою жизнь с авиацией. Жить в Жуковском: любить шум самолетов и водить экскурсии>> Стоимость билетов На МАКС-2019 можно приобрести билеты в зависимости от того, что именно вы планируете делать на выставке. Если покупать билет до 25 августа, он обойдется дешевле. Бизнес-билет – от 2 800 до 3 000 на разовое посещение салона в любой из дней плюс участие в деловой программе. Входной билет (30 августа – 1 сентября) – от 800 до 1000 для взрослых; дети до 14 лет – бесплатно в сопровождении взрослого. Билет на любой из дней с 30 августа по 1 сентября – 1 100 рублей. Медиаплатформа для съемки с лучших ракурсов (с 27 августа по 1 сентября) – от 11 до 13 тысяч рублей. В стоимость включена страховка, бар с напитками и закусками, доставка. Билеты Priority с экскурсией по территории выставки, пропуском на парковку, питанием и подарками от организаторов – 24 тысячи рублей, дети до 6 лет – бесплатно, от 6 до 14 лет – 10 тысяч рублей. Льготный билет – 500 рублей. Приобрести его смогут ветераны и участники ВОВ, инвалиды I и II группы, Герои Советского Союза и Герои России, ветераны и участники войны в Афганистане и боевых действий в Чечне, многодетные семьи. Необходимо предъявить документ, подтверждающий льготу. Прибрести билет можно в официальном сообществе МАКС-2019 ВКонтакте, на сайте авиасалона. Как добраться В дни авиасалона ограничат движение автомобилей в городском округе Жуковский, зато пустят бесплатные автобусы и впервые организуют регулярные вертолетные рейсы до авиасалона! Вертолеты марки «Ансат» будут курсировать от хелипорта «Подушкино» до места проведения МАКС-2019. Билеты можно купить на сайте компании HeliExpress. Стоимость – от 19 до 23 тысяч рублей в зависимости от времени рейса, полет займет 20 минут. На электричке от Казанского вокзала - до платформы «Отдых» Расписание тут Отсюда с 27 августа до 1 сентября будут курсировать бесплатные автобусы к месту проведения авиасалона; - до платформы «47 километр» Расписание тут. Бесплатные автобусы к МАКС-2019 запустят 30 августа. Также будут ходить бесплатные автобусы из Жуковского. Автобусы начинают курсировать в 9:00. Парковочный талон нужно покупать отдельно. Стоимость – от 2 500 до 3 500 рублей (автостоянки №№ 2,3 и 7). Автомобилистам стоит заранее изучить схему ограничений и следовать навигатору. Что делать, если боишься летать на самолете>> Что взять с собой - складные стулья; - пледы или покрывала; - зонт или плащ; - еду и воду (кроме стеклянной тары, ножей и вилок). На территории авиасалона есть туалеты, кафе, ресторан.
Часы работы площадок МАКС – с 10: 00 до 18:00.
Авиашоу пилотажных групп
Как всегда, самая ожидаемая часть программы – летные шоу пилотажных групп «Русские витязи», «Стрижи» и «Соколы России», группы ДОСААФ России «Русь» и латвийских пчелок «Baltic Bees».
Демонстрационные полеты покажут и легкие поршневые самолеты частных пилотажных групп «Колибри» и «Первый полет», которые выступают на поршневых самолетиках Як.
Кстати, полеты из-за плохой погоды не отменяют, но могут сократить или изменить программу.
Потерять работу и не увидеть Париж: чем жертвуют аэрофобы, чтобы не летать>>
Когда лучше приехать
Бизнес-дни авиасалона пройдут с 27 по 29 августа. Для массового посещения выставка открыта с 30 августа по 1 сентября. Здесь будет интересно посетителям любого возраста.
Организаторы советуют приезжать в воскресенье 1 сентября. В этот день будет меньше людей, так что будет проще подойти ко всем объектам и попасть внутрь самолетов. При этом летная программа в субботу и воскресенье одинаковая, так что ничего не пропустите.
Семьям с детьми и молодежи стоит посетить авиасалон в пятницу 30 августа. В этот день пройдет день «открытых дверей» для тех, кто мечтает связать свою жизнь с авиацией.
Жить в Жуковском: любить шум самолетов и водить экскурсии>>
Стоимость билетов
На МАКС-2019 можно приобрести билеты в зависимости от того, что именно вы планируете делать на выставке. Если покупать билет до 25 августа, он обойдется дешевле.
Бизнес-билет – от 2 800 до 3 000 на разовое посещение салона в любой из дней плюс участие в деловой программе. Входной билет (30 августа – 1 сентября) – от 800 до 1000 для взрослых; дети до 14 лет – бесплатно в сопровождении взрослого. Билет на любой из дней с 30 августа по 1 сентября – 1 100 рублей.
Медиаплатформа для съемки с лучших ракурсов (с 27 августа по 1 сентября) – от 11 до 13 тысяч рублей. В стоимость включена страховка, бар с напитками и закусками, доставка.
Билеты Priority с экскурсией по территории выставки, пропуском на парковку, питанием и подарками от организаторов – 24 тысячи рублей, дети до 6 лет – бесплатно, от 6 до 14 лет – 10 тысяч рублей.
Льготный билет – 500 рублей. Приобрести его смогут ветераны и участники ВОВ, инвалиды I и II группы, Герои Советского Союза и Герои России, ветераны и участники войны в Афганистане и боевых действий в Чечне, многодетные семьи. Необходимо предъявить документ, подтверждающий льготу.
Прибрести билет можно в официальном сообществе МАКС-2019 ВКонтакте, на сайте авиасалона.
Как добраться
В дни авиасалона ограничат движение автомобилей в городском округе Жуковский, зато пустят бесплатные автобусы и впервые организуют регулярные вертолетные рейсы до авиасалона!
Вертолеты марки «Ансат» будут курсировать от хелипорта «Подушкино» до места проведения МАКС-2019. Билеты можно купить на сайте компании HeliExpress. Стоимость – от 19 до 23 тысяч рублей в зависимости от времени рейса, полет займет 20 минут.
На электричке от Казанского вокзала
- до платформы «Отдых» Расписание тут Отсюда с 27 августа до 1 сентября будут курсировать бесплатные автобусы к месту проведения авиасалона;
- до платформы «47 километр» Расписание тут. Бесплатные автобусы к МАКС-2019 запустят 30 августа.
Также будут ходить бесплатные автобусы из Жуковского. Автобусы начинают курсировать в 9:00.
Парковочный талон нужно покупать отдельно. Стоимость – от 2 500 до 3 500 рублей (автостоянки №№ 2,3 и 7).
Автомобилистам стоит заранее изучить схему ограничений и следовать навигатору.
Что делать, если боишься летать на самолете>>
Что взять с собой
- складные стулья;
- пледы или покрывала;
- зонт или плащ;
- еду и воду (кроме стеклянной тары, ножей и вилок).
На территории авиасалона есть туалеты, кафе, ресторан.
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