РИАМО - 14 авг. В ближайшие дни в Подмосковье и Москве ожидаются дожди, в конце рабочей недели температура немного понизится, но погода начнет улучшаться уже 18 августа, сообщается на сайте «Метеовести».

Накануне сильные дожди обошли Москву стороной. В столице небольшой дождь прошел лишь в отдельных районах, в Подмосковье больше всего осадков выпало в Серпухове – 4 миллиметра.

«К Москве предстоящей ночью с юго-запада подойдет новая гряда дождевых облаков, и в столице пройдут дожди, местами могут прогреметь грозы. При этом будет по-летнему тепло: плюс 16-18 градусов, по области – 13-18 градусов. В четверг днем начнет проглядывать солнце, обещая повышение температуры до плюс 21-23 градусов, в Подмосковье – до плюс 20-25 градусов», – говорится в сообщении.

Дождей станет больше 16 августа, температура опустится на 2-3 градуса.

«В субботу зона осадков начнет медленно отступать на восток – северо-восток, но из-за обилия облаков температурный режим изменится мало. Погода начнет улучшаться лишь в воскресенье», – заключается в сообщении.

Ранее синоптики сообщали, что в середине следующей недели в Москве прогнозируется повышение температуры до 28 градусов, горожане смогут даже успеть искупаться.