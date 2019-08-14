РИАМО – 14 авг. В 2021 году в Москве запустят самый длинный маршрут метрополитена, он объединит участки Большого кольца, Некрасовской и Солнцевской линий, сообщает «Интерфакс».

«Темпы строительства Большой кольцевой линии позволяют нам планировать запуск самого длинного маршрута столичной подземки уже до конца 2021 года. С его запуском фактически будет организован транзитный проезд из новой Москвы через центр и север города на юго-восток», — сообщил агентству заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Новый маршрут пройдет от станции «Рассказовка» «желтой» ветки через «Деловой центр», северную часть БКЛ до «Нижегородской», затем по «розовой» линии до «Некрасовки».

Хуснуллин добавил, что в 2019 году планируют завершить строительство станций БКЛ «Авиамоторная» и «Лефортово» и участка Некрасовской линии от «Нижегородской» до «Косино». В 2021 году закончат строительство северо-восточного участка БКЛ. Станции метро «Шереметьевская» и «Ржевская» сначала будут работать как сквозные, пассажиров пони начнут принимать в 2022 году.

Глава стройкомплекса отметил, что в столице еще не было таких сложных и охватывающих такую большую территорию маршрутов.

Проект строительства Большой кольцевой линии является ключевым в программе развития столичной подземки. На БКЛ протяженностью 70 километров разместится 31 станция. Со станций БКЛ можно будет пересесть на другие линии метро, а также на Московское центральное кольцо (МЦК), линии железной дороги и первоочередные Московские центральные диаметры (МЦД).