РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 14 авг. В среду в поселке Томилино подмосковных Люберец сгорело строение, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Четырнадцатого августа в 02:45 в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: городской округ Люберцы, поселок Томилино, улица Гаршина, дом №8», – говорится в сообщении.

В материале отмечается, что в 3:30 пожар ликвидировали. Привлекаемые силы и средства для тушения – три единицы техники, 10 человек.