РИАМО - 14 авг. Театрально-концертный центр «Щелковский театр» объявил о закупке услуг по изготовлению и поставке сценических костюмов для художественного коллектива русской песни «Распевы», сообщается на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит изготовить мужские и женские костюмы для выступлений с применением специальных технологий.

«Ткани должны быть сертифицированы, иметь стойкую окраску, не пеленговаться, иметь низкий процент усадки и сминаемости. Все пошивочные работы производятся в соответствии с технологией изготовления сценических костюмов», - говорится в документации.

В мужской наряд входят рубаха-кушак из хлопчатобумажной ткани с аппликацией, брюки, кафтан из жаккарда с утеплителем, а также шапка и воротник из искусственного меха. Женский костюм — это блузка-боди с кружевом, гипюром, блестками и имитацией жемчуга, подъюбник и юбка, украшенная цветочным дизайном, тесьмой и аппликацией «под золото», а также бархатный жакет, воротник из искусственного меха, шапка и кожаные сапоги.

Закупка будет осуществлена у единственного поставщика. Максимально за 10 комплектов сценических костюмов могут отдать 1 миллион рублей.