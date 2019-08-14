РИАМО - 14 авг. Жители деревни Городище городского округа Ступино смогут обследоваться по программе диспансеризации 15 августа в мобильном центре здоровья, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Программа обследований будет аналогична прошедшей 8 августа в Жилеве. Тогда обследование в мобильном центре здоровья прошли 30 человек. Из них 23 человека – жители самого поселка, шесть человек – жители микрорайона Новое Ступино и один житель Ступина.

«Все пациенты обследуются по программе диспансеризации. Специалисты мобильного центра здоровья проводят каждому клинический анализ крови из вены, ЭКГ, измерение внутриглазного давления, артериального давления. Желающие проходят флюорографическое исследование», – заявил главный врач ступинской больницы Александр Дружинин.

В результате проведенной диагностики у пятерых пришедших на прием выявили изменения в сердечной мышце. С учетом этого на консультации у терапевта они получили направления к профильным специалистам.