РИАМО - 14 авг. В среду совет депутатов подмосковного Серпухова принял отставку Дмитрия Жарикова с поста главы муниципалитета по собственному желанию, соответствующее заявление Жарикова опубликовано на сайте администрации городского округа.

«На протяжении нескольких лет я возглавлял Серпухов. Это безусловно сложная, ответственная и в то же время почетная работа, требующая полной отдачи моральных и физических сил. Именно этим я и старался руководствоваться в своей каждодневной деятельности», — говорится в заявлении Жарикова.

Он поблагодарил правительство Московской области и лично губернатора Подмосковья Андрея Воробьева за поддержку инициатив и содействие в решении городских вопросов. Жариков также выразил признательность совету депутатов округа, сотрудникам администрации муниципалитета, коллективам учреждений и предприятий, общественных организаций и жителям Серпухова за сотрудничество.

«Уверен, что новая команда продолжит все начинания и добьется еще больших успехов, а Серпухов и дальше будет развиваться», — заключил Жариков.

Жариков занимал должность главы города Серпухова с ноября 2015 года.