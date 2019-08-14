РИАМО - 14 авг. В поселке Черкизово Пушкинского городского округа женщина изрезала ножом двух своих знакомых в пьяной ссоре, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Подмосковью.

«Пострадавших с колото-резаными ранениями госпитализировали в медицинское учреждение. Подозреваемую установили и задержали. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре», – отметил собеседник агентства.

Он отметил, что задержанная была ранее судима.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».