РИАМО - 14 авг. Аэропорт «Домодедово» запустил услугу по бесплатному предоставлению детских колясок, сейчас она доступна на международных рейсах, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

«Коляски можно взять в галерее международного вылета, а также в комнате матери и ребенка на втором этаже аэровокзала. <…> Коляски рассчитаны на детей до трех лет. Их отличает надежность конструкции, простота и безопасность использования», – говорится в сообщении.

Новую услугу запустили в рамках программы по развитию семейных сервисов. Ее главной целью является возможность сделать перелеты родителей с детьми проще и комфортнее.

«Новые сервисы Домодедово направлены на то, чтобы создать максимально комфортные условия пребывания в терминале для пассажиров, которые путешествуют с детьми. Уверены, что эти услуги будут пользоваться повышенным спросом», – заявила PR-директор аэропорта Дарья Коршунова.

Ожидается, что в ближайшее время бесплатные коляски станут доступны и для пассажиров внутрироссийских рейсов. Кроме того, программа развития семейных сервисов предусматривает создание приоритетное прохождение предполетных мероприятий для пассажиров с детьми и беременных женщин.

Дети являются частыми пассажирами в «Домодедове» – с начала года аэропорт обслужил более 1,4 миллиона маленьких путешественников.