РИАМО - 14 авг. Машиностроительный завод в Электростали в формате пресс-тура посетили журналисты, представляющие ведущие СМИ Армении, говорится в сообщении пресс-службы ПАО «МСЗ».

«Журналисты ознакомились с процессом изготовления ядерного топлива и производственными возможностями крупнейшего в мире завода-изготовителя топлива для атомных электростанций (в 2017 году ПАО «МСЗ» исполнилось 100 лет), побывали в цехах по производству топливных таблеток, снаряжению тепловыделяющих элементов и комплектованию тепловыделяющих сборок, а также посетили центр информации предприятия», — говорится в сообщении.

Гостей познакомили с деятельностью топливной компании Росатома «ТВЭЛ», особенностями процесса изготовления ядерного топлива для атомных электростанций, современными мировыми тенденциями развития атомной энергетики. Отдельное внимание было уделено производству топлива непосредственно для Армянской АЭС.

«Этот визит имеет для меня особое значение: сегодня мы посещаем предприятие, которое производит топливо для атомной электростанции нашей страны. Роль атомной энергетики в деле обеспечения энергетической безопасности Армении неоспорима, поэтому рассказ о том, как работает и чем живет завод-изготовитель топлива для Армянской АЭС, будет интересен всем нашим читателям», – отметил корреспондент агентства «Спутник Армения» Арам Гарегинян.

ПАО «МСЗ» поставляет ядерное топливо для реактора типа ВВЭР-440 Армянской АЭС, расположенной вблизи города Мецамор, с момента ее ввода в эксплуатацию.

Машиностроительный завод в Электростали — один из крупнейших в мире производителей топлива для атомных электростанций. Также выпускает ядерное топливо для исследовательских реакторов. Входит в состав топливной компании «ТВЭЛ» госкорпорации «Росатом».