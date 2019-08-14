РИАМО - 14 авг. В подмосковных Мытищах планируют построить детский сад на 150 малышей в 1-ом Рупасовском переулке, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В Единой информационной системе закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Детский сад на 150 мест» в 1-ом Рупасовском переулке в городском округе Мытищи», – сообщил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Особое внимание в ходе проектирования уделят удобству передвижения воспитанников, комфортности и безопасности детского учреждения. Плановое завершение работ и ввод в эксплуатацию объекта намечены на 2021 год.

Проектирование и строительство объекта образования предусмотрено государственной программой Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Финансирование будет осуществляется из средств муниципального и областного бюджетов.