РИАМО - 14 авг. В Подмосковье порядка 900 тысяч учащихся пойдут в школы в сентябре, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования Московской области Ольги Забраловой.

«В новом учебном году мы ожидаем в школах Подмосковья свыше 893 тысяч учащихся. Торжественная линейка пройдет во всех образовательных учреждениях 2 сентября», – сказала Забралова.

По ее словам, школы региона активно готовятся к предстоящему учебному году. В Подмосковье подходят к завершению процедуры оценки образовательных учреждений на предмет безопасности.

«На сегодня эксперты уже проверили свыше 1,1 тысячи школ на соответствие пожарным и санитарным нормам, проверили уровень безопасности, а также уделили внимание зонам приготовления и приема пищи», – добавила Забралова.

К концу августа все средние образовательные учреждения региона будут готовы открыть свои двери учащимся, заключила она.