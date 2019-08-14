РИАМО - 14 авг. Студенты четвертого курса МГТУ имени Баумана проходят производственную практику на базе ПАО «Машиностроительный завод» в подмосковной Электростали, будущим атомщикам показали этапы изготовления ядерного топлива и топливных таблеток, говорится в сообщении пресс-службы ПАО «МСЗ».

«Будущие атомщики уже успели подробно рассмотреть все этапы производственной цепочки по изготовлению ядерного топлива для реакторов различного типа и посетить основные подразделения предприятия, где специалисты ПАО «МСЗ» ознакомили их с процессом изготовления топливных таблеток, тепловыделяющих элементов, топливных сборок, комплектующих изделий, поглощающих элементов и органов регулирования систем управления и защиты для АЭС», — говорится в сообщении.

Также старшекурсники получили возможность прослушать лекции ведущих технических специалистов завода и посетить центр информации предприятия.

«Машиностроительный завод является идеальной базой для прохождения производственной практики студентами профильных вузов атомной отрасли. Это современное, прогрессивное производство, где наглядно можно изучить основные процессы создания ядерного топлива. Поэтому мы всегда рады поделиться своим опытом и знаниями со своими будущими коллегами», – отметил ответственный за проведение практики, ведущий инженер отдела главного конструктора ПАО «МСЗ» Владимир Мурванидзе.

Он добавил, что многие из пришедших на практику студентов, возможно, в ближайшие годы пополнят ряды сотрудников предприятия.

ПАО «МСЗ» регулярно занимается профориентационной работой. Ежегодно центр информации и промышленную площадку предприятия посещают тысячи школьников и студентов.

Машиностроительный завод в Электростали — один из крупнейших в мире производителей топлива для атомных электростанций. Также выпускает ядерное топливо для исследовательских реакторов. Входит в состав топливной компании «ТВЭЛ» госкорпорации «Росатом».