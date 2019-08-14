РИАМО – 14 авг. Мужчина ранил ножом водителя, остановившегося на обочине на МКАД в новой Москве, затем он вытолкал хозяина из авто и скрылся в неизвестном направлении, сообщил РИАМО в среду сотрудник ГУ МВД России по столице.

Накануне в полицию обратился мужчина 1971 года рождения, являющийся водителем одной из фирм, и рассказал о разбойном нападении на 97-м километре МКАД (внутренняя сторона).

«Водитель, управляя автомобилем ГАЗон Next, остановился в связи с затруднением движения. Внезапно с пассажирской стороны к нему в машину сел неизвестный. Злоумышленник порезал ножом правую руку водителю, затем вытолкнул его из машины и на ней скрылся», – сказал собеседник агентства.

Сотрудники полиции объявили план «Перехват», в результате которого автомобиль задержали. За рулем находился мужчина 1991 года рождения.

Представитель пресс-службы подчеркнул, что по данному факту возбуждено уголовное дело.