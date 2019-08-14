РИАМО - 14 авг. На базе средней общеобразовательной школы №19 в подмосковных Мытищах появится кадетский класс Следственного комитета РФ, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

«Исполняющий обязанности руководителя Главного следственного управления СКР по Московской области полковник юстиции Сергей Данилов и директор школы №19 городского округа Мытищи заключили договор о взаимодействии в области организации и функционирования на базе общеобразовательной организации кадетского класса Следственного комитета РФ», – говорится в сообщении.

Профильное кадетское образования СК РФ призвано обеспечить права детей на получение высококачественного общего образования, а также потребности несовершеннолетних граждан, желающих посвятить свою трудовую деятельность службе в следственных органах СК.

Кадетское образование предусматривает углубленное изучение отдельных учебных предметов и предметных областей правовой и гуманитарной направленности.