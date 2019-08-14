РИАМО - 14 авг. В АО «Воскресенские минеральные удобрения» завершилась реализация крупнейшего за последние годы инвестпроекта по строительству новой подстанции глубокого ввода (ПГВ) «Азотная», общий объем инвестиций в проект составил около 185 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Новая подстанция трансформаторной мощностью 126 МВА повысит надежность энергоснабжения не только цехов и подразделений предприятия, но и потребителей центральной части Воскресенска, в том числе ряда промышленных и социальных объектов. Кроме того, благодаря ее запуску будут созданы дополнительные резервы мощности электроэнергии. Они необходимы как для создания новых производственных линий на самом химкомбинате, так и для дальнейшего развития города», — говорится в сообщении.

На подстанции установлены два силовых трансформатора мощностью по 63 МВА, современные высоконадежные элегазовые выключатели и микропроцессорные защиты, коммутирующее оборудование, ограничители напряжения, опорные изоляторы и закрытое распределительное устройство для питания потребителей. Все необходимые испытания на подстанции проведены. После получения разрешительной документации от надзорных органов объект был пущен в эксплуатацию.

«На ПГВ «Азотная», которая была возведена на месте прежней морально устаревшей подстанции, установлено самое современное оборудование, отвечающее всем требованиям надежной и безопасной эксплуатации. К примеру, мы ушли от масляных выключателей, а удобная компоновка оборудования подстанции позволяет производить обслуживание оборудования и его ремонт значительно эффективнее, чем раньше», — отметил начальник цеха электроснабжения АО «ВМУ» Олег Савочкин.

Он добавил, что подстанция питает как основные цеха производства, в том числе аммиачное, так и несколько городских линий. Все работы по строительству объекта были выполнены в установленные сроки силами подрядной организации и специалистов цеха энергоснабжения.