РИАМО - 14 авг. Минометную мину времен Великой Отечественной войны обнаружили в лесном массиве в Наро-Фоминском городском округе, опасности для населения боеприпас не представляет, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«От оперативного дежурного ЕДДС Наро-Фоминского городского округа <…> поступило сообщение об обнаружении минометной мины калибра 86 миллиметров времен ВОВ в лесном массиве около поселка городского типа Селятино», – говорится в сообщении.

Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Уничтожение боеприпаса запланировано на 14 августа и будет производится силами Министерства обороны РФ.