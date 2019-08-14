РИАМО – 14 авг. Роскачество порекомендовало употреблять только чистые вина, которые не содержат осадки и «хлопья», специалисты составили целый перечень признаков некачественных напитков, сообщает Федеральное агентство новостей.



Так, в Роскачестве посоветовали воспользоваться для проверки вин яркой лампой или фонариком смартфона. Напиток должен быть чистым и не содержать посторонних включений – отечественные ГОСТы их не допускают.



«Если в напитке найдете «хлопья» или осадок, лучше сразу вылить его в раковину. <…> В выдержанных красных винах может встречаться осадок в виде кристалликов насыщенного красного цвета – «винный камень». Если в Европе к таким винам претензий не предъявляют, то российские ГОСТы их не допускают», – отмечается в сообщении.



Белое вино, по мнению экспертов, должно быть прозрачным и чистым, его цвет должен быть не сильно выраженным, а слегка золотистым с легким зеленоватым или лимонным оттенком.



Если вино издает запах, похожий на моченое яблоко, погреба или подгнившей листвы, то это означает, что вино «надышалось». А кислород, как известно, портит вкусовые качества алкогольных напитков.



Специалисты порекомендовали к покупке вина российских производителей, потому что они не только не уступают зарубежным, но и в чем-то превосходят.



К тому же, легко убедиться в том, что они были изготовлены из настоящего отечественного винограда.



Так, на этикетках российских вин должны присутствовать надписи: «Вино защищенного географического указания» (ЗГУ); «Вино защищенного наименования места происхождения» (ЗНМП).