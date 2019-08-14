РИАМО - 14 авг. С 16 по 19 августа изменится расписание некоторых поездов Павелецкого направления Московской железной дороги, выполняющих рейсы вечером, ночью и рано утром, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.
Изменения связаны с продолжающимися работами по строительству подземного пешеходного перехода через железную дорогу недалеко от станции «Верхние Котлы».
В связи с этим из расписания будет выведено несколько электричек, курсирующих между Москвой и станциями «Белые Столбы», «Домодедово» и «Коломенское». Также у нескольких пригородных поездов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте.
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