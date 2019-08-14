РИАМО - 14 авг. С 16 по 19 августа изменится расписание некоторых поездов Павелецкого направления Московской железной дороги, выполняющих рейсы вечером, ночью и рано утром, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

Изменения связаны с продолжающимися работами по строительству подземного пешеходного перехода через железную дорогу недалеко от станции «Верхние Котлы».

«Технологические окна назначены преимущественно на ночное время. Во время окон движение поездов на участке будет организовано по одному пути в реверсивном режиме», – отмечается в материале.

В связи с этим из расписания будет выведено несколько электричек, курсирующих между Москвой и станциями «Белые Столбы», «Домодедово» и «Коломенское». Также у нескольких пригородных поездов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте.