РИАМО – 14 авг. Комитет Госдумы по экономической политике и промышленности предложил запретить машины, достигшие предельного срока эксплуатации, однако автоэксперт Игорь Моржаретто считает, что этого пока не произойдет, сообщает в среду Федеральное агентство новостей.

Ранее Минтранс и Минпромторг получили от Госдумы рекомендации проработать вопрос о законодательном запрете машин, достигших предельного срока эксплуатации. Однако не уточнялось, что подразумевается под предельным сроком.

«Безусловно, предложение запретить старые автомобили продиктовано заботой о нашей экологии, потому что слишком много таких машин колесит по российским дорогам. Это еще и забота о нашей безопасности, поскольку в случае аварии водители и пассажиры старого автомобиля, скорее всего, не выживут», – отметил Моржаретто.

Он добавил, что в России огромное количество старых автомобилей, потому что у россиян нет возможности купить новые. Средний возраст машин в стране – 12,5 лет. Поэтому эксперт считает предложение необдуманным.

Моржаретто разъяснил, что за рубежом старые машины «выдавливают» с рынка и из парка более мягкими методами. Там, например, вводят льготы для владельцев при покупке новой машины.

В России была программа утилизации, при которой человек, сдавая старый автомобиль, получал скидку на покупку нового. Но она уже закончилась, а других подобных пока нет.

Специалист считает, что запрет так и не введут, по крайней мере до тех пор, пока не придумают, как стимулировать людей покупать новые машины. Такое нововведение опасно с социальной точки зрения и чревато социальным взрывом.

«А пока такой запрет можно сравнить с запретом жить дольше 70 лет. Если его введут, то получится, что в России запретят две трети всех автомобилей», – резюмировал Моржаретто.